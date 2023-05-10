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Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı 3 yıllık ilişkinin ardından Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. İstanbul'daki nikahın ardından Fas'ın Marakeş şehrine giden çift, 3 gün düğün yaptı. Düğünün yankıları sosyal medyada devam ederken Subaşı'nın son giydiği gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:31
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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi.

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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturdu.

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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu. Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, daha sonra Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yaptı.

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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

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Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş

Faslı müzisyenler eşliğinde dans ederek eğlenen Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.