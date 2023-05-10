10 Mayıs 2023, Çarşamba
Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Bakın ne kadar ödemiş
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı 3 yıllık ilişkinin ardından Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. İstanbul'daki nikahın ardından Fas'ın Marakeş şehrine giden çift, 3 gün düğün yaptı. Düğünün yankıları sosyal medyada devam ederken Subaşı'nın son giydiği gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:31
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