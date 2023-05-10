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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan'a ilk destek o isimden geldi

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan'a ilk destek o isimden geldi

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma iddialarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden çıkan haberleri doğruladı. 27 yıllık evliliğini mayıs ayında sonlandıracak olan Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı. Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" dedi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:45
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan’a ilk destek o isimden geldi

Mehmet Aslantuğ ile evliliğini bitirme kararı alan Arzum Onan yaptığı açıklamada "Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde, üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü" demişti.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan’a ilk destek o isimden geldi

Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan’a ilk destek o isimden geldi

O AÇIKLAMADAN ÖNCE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ancak Onan'ın bu mesajı atmadan günler önce yani 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öğrenildi.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan’a ilk destek o isimden geldi

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Onan şunları söyledi: "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan’a ilk destek o isimden geldi

Arzum Onan'ın yaptığı açıklamanın Mehmet ardından Aslantuğ da şu mesajı paylaşmıştı: "Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya aşılar değer ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım!