10 Mayıs 2023, Çarşamba
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitti! Arzum Onan'a ilk destek o isimden geldi
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen boşanma iddialarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden çıkan haberleri doğruladı. 27 yıllık evliliğini mayıs ayında sonlandıracak olan Onan'a ilk destek annesinden geldi. Ünlü isim, önceki gün annesi Serap Onan ile Nişantaşı'ndaydı. Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun" dedi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:45
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