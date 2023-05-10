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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Uzun süredir aşk yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül, kameralardan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. İlk olarak temmuz ayında Bodrum tatilinde görüntülenen çift o günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Sibel Can aylar sonra Emir Sarıgül'le bir kez daha görüntülendi. Gözlerden uzak durmaya çalışan çift kaçmaya çalışsa da olmadı.

Giriş Tarihi: 10.05.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:10
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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Güzelliği, sesi ve dans şovu ile yıllardır sahnelerin aranılan isimlerinden olan Sibel Can son olarak Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem olmuştu.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Sibel Can ile Emir Sarıgül, bir küs bir barışık ilişkilerine devam ediyor.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Yaklaşık 2 yıl önce Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen ikili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Sabah'ın haberine göre; masanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.