Sibel Can ve Emir Sarıgül kameralardan kaçamadı! Aylar sonra yeniden...

Uzun süredir aşk yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül, kameralardan kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. İlk olarak temmuz ayında Bodrum tatilinde görüntülenen çift o günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü. Sibel Can aylar sonra Emir Sarıgül'le bir kez daha görüntülendi. Gözlerden uzak durmaya çalışan çift kaçmaya çalışsa da olmadı.