Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayının başında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, sosyal medyada büyük umutlarla abonelik sistemine geçmişti. Instagram'da 2 milyon 900 bin takipçisi Subaşı, mart ayında yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp sosyal medyada 'ücretli abonelik' başlatmıştı. Fakat Şeyma Subaşı'nın özel hayatı para etmedi! Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...