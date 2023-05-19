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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayının başında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, sosyal medyada büyük umutlarla abonelik sistemine geçmişti. Instagram'da 2 milyon 900 bin takipçisi Subaşı, mart ayında yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp sosyal medyada 'ücretli abonelik' başlatmıştı. Fakat Şeyma Subaşı'nın özel hayatı para etmedi! Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'yı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:48
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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Instagram'da 2 milyon 900 bin takipçisi olan yeni gelin Şeyma Subaşı, mart ayında yeni bir kazanç kapısı bulduğunu düşünüp, sosyal medyada 'ücretli abonelik' başlatmıştı.

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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Önce 66.99 TL'ye abonelerine özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmıştı.

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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Sabah yazarı Bülent Cankurt Şeyma Subaşı'nın yaşadığı büyük hüsranı kaleme aldı. İşte o yazı;

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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

Geçen ay yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulan Şeyma'nın abone sayısının daha 5 bini bile bulmadığını ve artırmak için kampanya başlattığını yazmıştım.

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Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Özel hayatından istediğini alamadı

5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininciye yurtiçi tatili ve 20 bininciye de yurtdışı tatili hediye edeceğini vadeden Şeyma önceki gün yeni bir kampanya duyurusu yapınca merak edip araştırdım.