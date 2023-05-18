18 Mayıs 2023, Perşembe
Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın yakışıklı oyuncusu Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ekranın sevilen isimlerinden olan Şahin, dizide canlandırdığı Tolga karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla merak konusu olan oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 17:40
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