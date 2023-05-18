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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın yakışıklı oyuncusu Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ekranın sevilen isimlerinden olan Şahin, dizide canlandırdığı Tolga karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla merak konusu olan oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 17:40
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Aldatmak etkileyici hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizide Tolga karakterine hayat veren Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in sevgilisi...

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA