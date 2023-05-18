Aldatmak’ın Tolga’sı Caner Şahin’in sevgilisini gören şaştı kaldı! Gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın yakışıklı oyuncusu Caner Şahin izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Ekranın sevilen isimlerinden olan Şahin, dizide canlandırdığı Tolga karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla merak konusu olan oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Tolga'sı Caner Şahin'in sevgilisi...