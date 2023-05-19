19 Mayıs 2023, Cuma
Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...
'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışan Alişan ve Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift kısa sürede iki çocuk annesi olurken Varol evlilik sonrası setlerden uzak kaldı. Her fırsatta oyunculukta kuralları olduğunu belirten oyuncu eşinin çok konuşulan 'öpüşme sahnesi' açıklamasına yanıt verirken, oğlu Burak'a "Kardeş ister misin?" sorusu dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 12:21
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