Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

"BUSE KURALLARI UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR"

Alişan ise "Eşim benimle evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim kuralım değil de onun zaten kendine göre kuralları var. O da devam ediyor bu kuralları uygulamaya. Evli, çoluklu çocuklu olarak tabii ki yani" cevabını verdi.