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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışan Alişan ve Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift kısa sürede iki çocuk annesi olurken Varol evlilik sonrası setlerden uzak kaldı. Her fırsatta oyunculukta kuralları olduğunu belirten oyuncu eşinin çok konuşulan 'öpüşme sahnesi' açıklamasına yanıt verirken, oğlu Burak'a "Kardeş ister misin?" sorusu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 12:21
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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün dört yaşındaki oğulları Burak Tektaş ile Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Alışverişe geldiklerini söyleyen ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

"AĞZI VAR DİLİ YOK BENİM KOCAMIN"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl "Herkesin kriteri var. Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklamasıyla gündem olmuştu. "Setleri özlediniz mi?" sorusu üzerine Buse Varol, "Her senenin başında istiyorum, hep bir yerlerden dönüyor. Birkaç tane şehir dışı gelmişti ama çocuklarla mümkün değil. Alişan bir şey demez. Ağzı var dili yok benim kocamın" diyerek güldü.

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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

"BUSE KURALLARI UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR"

Alişan ise "Eşim benimle evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim kuralım değil de onun zaten kendine göre kuralları var. O da devam ediyor bu kuralları uygulamaya. Evli, çoluklu çocuklu olarak tabii ki yani" cevabını verdi.

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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

HEM KONSER HEM TATİL

Yaz planı sorulan çift, "Konserler olacak. Bu konserler için gittiğimiz yerlerde tatil de yapacağız. Ağustos genelde Çeşme'de geçiyor. Burak'ın okul arkadaşları oluyor. Bu sene de öyle olacaktır" ifadelerini kullandılar.

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Buse Varol’dan Alişan çıkışı: Ağzı var dili yok...

"ONLARA GÖRE HAVA HOŞ TABİİ"

Burak ve Eliz adında iki çocuğu olan Buse Varol, "Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" sözleriyle kafa karıştırmıştı. Alişan ise "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilince, "Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı, biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık (gülüyor)" şeklinde konuşmuştu.