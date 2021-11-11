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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çalkantılı ilişkisinde yeni gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi için Miami'ye yerleşen Subaşı'nın bir kez daha ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti. Ayrılık haberleri sonrası sessizliğini koruyan fenomen isimden fotoğraf geldi. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte sevgilisinin olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:31
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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi
Evlilik kararı almalarının ardından olaylı şekilde ayrılan Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Sevgilisi için Miami'ye yerleşen Subaşı'nın ilişkisini bir kez daha bitirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti.

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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

Sevgilisiyle birlikte verdiği pozları hesabından silmeyen ve konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomeninin, yayınladığı son fotoğraf dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

MEEDO VE MELİSA'YLA FOTOĞRAFINI YAYINLADI

31 yaşındaki Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile olan bir pozunu paylaşıp kalp emojisi koyarak yayınladı.

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Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME

Öte yandan Subaşı, geçtiğimiz hafta da bir tekstil firmasının partisine katılan Serenay Sarıkaya'yı üstü kapalı bir şekilde hedef alarak adından söz ettirmişti.