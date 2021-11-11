Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çalkantılı ilişkisinde yeni gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi için Miami'ye yerleşen Subaşı'nın bir kez daha ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti. Ayrılık haberleri sonrası sessizliğini koruyan fenomen isimden fotoğraf geldi. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte sevgilisinin olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.