11 Kasım 2021, Perşembe
Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı cevap! Mohammed Alsaloussi ile paylaşım geldi
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çalkantılı ilişkisinde yeni gelişme yaşandı. Mısırlı sevgilisi için Miami'ye yerleşen Subaşı'nın bir kez daha ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti. Ayrılık haberleri sonrası sessizliğini koruyan fenomen isimden fotoğraf geldi. Subaşı, kızı Melisa ile birlikte sevgilisinin olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:31
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