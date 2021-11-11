11 Kasım 2021, Perşembe
Osman Bey Nikea’da zehirlendi! Türkiye ve dünya Kuruluş Osman izledi
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında büyük heyecanla izlenen 70'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkDizÇökmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye'de birinci ve dünya gündeminde altıncı sırada yer 'Kuruluş Osman', reytinglerde de rakipsizdi.
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:48
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