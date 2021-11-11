Osman Bey Nikea’da zehirlendi! Türkiye ve dünya Kuruluş Osman izledi

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %10,05 izlenme oranı ve 25,50 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,63 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin 70'inci bölümünde; Osman Bey, tekfurların ticaret anlaşmalarını bozması sonucu Kayı Obası ve Türkmenlerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Nikea'ya gidip valiyle görüşme kararı aldı. Bu zorlu yolculukta Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet etti.