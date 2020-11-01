Şeyma Subaşı'na tepkiler dinmek bilmiyor! "Ne virüs dinliyor ne deprem"

Şeyma Subaşı ve arkadaşlarına İzmir'de yaşanan depremin ardından arkadaşlarıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkiler sürüyor. Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlama pozları ise tepkilerin hedefinde. Koronavirüs salgını sırasında partilerde boy gösteren Subaşı'nın yapacağı açıklama merak ediliyor.