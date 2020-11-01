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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı'na tepkiler dinmek bilmiyor! "Ne virüs dinliyor ne deprem" Şeyma Subaşı'na tepkiler dinmek bilmiyor! "Ne virüs dinliyor ne deprem"
Şeyma Subaşı ve arkadaşlarına İzmir'de yaşanan depremin ardından arkadaşlarıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkiler sürüyor. Subaşı'nın Cadılar Bayramı kutlama pozları ise tepkilerin hedefinde. Koronavirüs salgını sırasında partilerde boy gösteren Subaşı'nın yapacağı açıklama merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 22:09
Cuma günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yas tutulurken, Şeyma Subaşı'nın paylaşımları tepkileri üzerine topladı. Şeyma Subaşı'nın pandemiye rağmen 'Cadılar Bayramı' partisine katılması tepki topladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Subaşı, giydiği kostümleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Herkes, enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Subaşı'nın kutlama yapmasına takipçileri tepki gösterdi.
Sabaha kadar eğlenen Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere dans ettiği anları paylaşarak cevap verdi.