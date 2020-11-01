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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Barbaros dizisinden beklenmedik hamle! Diriliş Ertuğrul'dan sonra o oyuncuya yeni teklif... Barbaros dizisinden beklenmedik hamle! Diriliş Ertuğrul'dan sonra o oyuncuya yeni teklif...
TRT 1 ekranlarında başlayacak Barbaros dizisi için ters köşe hamleler sürüyor. Daha önce Oruç Reis için Çağatay Ulusoy'un rol alacağı beklenirken, Engin Altan Düzyatan ile anlaşılmıştı. Babaros dizisi bomba bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi Engin Altan Düzyatan'dan sonra Ulaş Tuna Astepe'nin de yeni sezonda Babaros dizisi kadrosunda yer alması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 19:15
ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz dizisi ile adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe'nin yeni adresi belli oluyor. Kadına karşı şiddete tepki amaçla yayınlanan dizide "Tahir Kaleli" karakterine hayat veren oyuncunun yeni sezonda Barbaros dizisinin kadrosunda olacağı iddia edildi. Oruç Reis karakteri için ilk önce Çağatay Ulusoy'un adı anılsa da, daha sonra rol için Engin Altan Düzyatan ile anlaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ULAŞ TUNA ASTEPE BARBAROS HAYRETTİN PAŞA OLARAK DÖNÜYOR
Ulaş Tuna Astepe yeni sezonda Barbaros dizisinde yer alacak ve dizide denizlerin fatihi Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat verecek. Ayrıca dizide Oruç Reis karakterini Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan canlandıracak.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.
2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.
Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.
Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.