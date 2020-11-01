Barbaros dizisinden beklenmedik hamle! Diriliş Ertuğrul'dan sonra o oyuncuya yeni teklif...

ATV ekranlarında Sen Anlat Karadeniz dizisi ile adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe'nin yeni adresi belli oluyor. Kadına karşı şiddete tepki amaçla yayınlanan dizide "Tahir Kaleli" karakterine hayat veren oyuncunun yeni sezonda Barbaros dizisinin kadrosunda olacağı iddia edildi. Oruç Reis karakteri için ilk önce Çağatay Ulusoy'un adı anılsa da, daha sonra rol için Engin Altan Düzyatan ile anlaşıldı.