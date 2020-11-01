Netflix açıkladı mı? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran Aşk 101 için geri sayım tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın en fazla takipçisine sahip olan dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında olan Aşk 101'in yeni sezon tarihi için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı?