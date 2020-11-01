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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Netflix açıkladı mı? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı mı? Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı?
Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Aşk 101 için geri sayım sürüyor. Nisan ayında ilk sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni sezon tarihi bekleniyor. Final bölümünde, Işık ve Eda'nın buluşmasında kapı çalması sonrasında gelen kişi merak edilmişti. Hayranları Aşk 101'in 2. sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.11.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 23:38
Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran Aşk 101 için geri sayım tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın en fazla takipçisine sahip olan dijital dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında olan Aşk 101'in yeni sezon tarihi için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 2. sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.