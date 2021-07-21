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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Tektaş, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Birkaç gündür durumu kritik seyreden Tektaş'tan dün gece acı haber geldi. Ölümü sevenlerini yasa boğarken ünlü ismin yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutlayan Tektaş'ın yazdığı not yürekleri yaktı.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 11:19
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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.

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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenazesinin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı.

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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Şarkıcı paylaşımında, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

Buse Varol da bir paylaşım yaparak; "Canımız, her şeyimizi kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye camiinden kaldırılacaktır..." dedi.