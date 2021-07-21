Alişan’ın kardeşi hayatını kaybetti! Selçuk Tektaş’ın son paylaşımı yürek yaktı! Eşine böyle seslendi

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

