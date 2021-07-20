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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken aile yaşantısıyla da ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit'in oğlu Karan Özçivit, yeni fotoğraflarıyla olay oldu. Bodrum'da tatilde olan çiftin çocukları Karan'ın pozlarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 16:51
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Bodrum'da tatil sezonunu açan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'in paylaştığı yeni fotoğraflarla olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Eşi Burak Özçivit ile Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Fahriye Evcen, sık sık Bodrum tatilinden fotoğraf paylaşıyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Son olarak Evcen, 2 yaşındaki oğlu Karan'ın Bodrum'daki evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

Altına da "Aslan oğlum" notunu düştü. Karan'ın bahçede su hortumuyla oynadığı anlar, birkaç saat içinde yüz binlerce beğeni aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı

İşte Karan'ın beğeni yağan o pozları...