20 Temmuz 2021, Salı
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın pozları olay oldu! Fahriye Evcen paylaştı sosyal medya yıkıldı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken aile yaşantısıyla da ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit'in oğlu Karan Özçivit, yeni fotoğraflarıyla olay oldu. Bodrum'da tatilde olan çiftin çocukları Karan'ın pozlarına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 20.07.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 16:51
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