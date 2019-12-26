Şeyma Subaşı'dan şaşırtan itiraf: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı'ndan yine çok tartışılan açıklamalar geldi. Katıldığı magazin programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ilişkisi hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocukları çok sevdiğini söyleyen Şeyma Subaşı, "Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım, şimdi rahattım" dedi.