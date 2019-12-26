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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla şoke etti. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Ersubaşı geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Hamileliğinin son günlerinde eşinin ihanet ettiği haberleriyle sarsılan genç oyuncunun bir takipçisine verdiği küfürlü yanıt herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:09
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