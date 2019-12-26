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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla şoke etti. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Ersubaşı geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Hamileliğinin son günlerinde eşinin ihanet ettiği haberleriyle sarsılan genç oyuncunun bir takipçisine verdiği küfürlü yanıt herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:09
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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise bir ay önce dünyaya gelmişti.

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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

İHANET İDDİASI!

Geçtiğimiz günlerde ihanet haberleriyle gündeme gelen çiftten Mustafa Can Keser'in, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

Mustafa Can Keser, hakkında çıkan ihanet haberlerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

"Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir."

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Damla Ersubaşı'dan takipçisine küfürlü yanıt

Damla Ersubaşı, eşinin açıklamasından sonra, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" sözleri ile barıştıklarını duyurmuştu.