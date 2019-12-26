Arka Sokaklar’ın eski yıldızı Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı!

2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturan Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projelerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...