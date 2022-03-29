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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Aşk iddiaları sorulan Şeyma Subaşı, sorulara bakın nasıl tepki verdi...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:50
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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu.

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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Geçen günlerde Meedo ile birlikteliğinin son bulduğunu duyuran Subaşı, ayrılık sonrası Türkiye'ye geri dönmüştü.

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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı.

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Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.