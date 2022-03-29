Şeyma Subaşı’dan şaşırtan Hakan Sabancı tepkisi! Aşk iddiaları güçlendi

Evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığının ardından İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününde Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Aşk iddiaları sorulan Şeyma Subaşı, sorulara bakın nasıl tepki verdi...