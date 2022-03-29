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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

3 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam'da tatile çıkmıştı. Derici'nin doğum gününü kutlayan çift, aşk fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ancak tatilde kavga eden çift dönüşte yollarını ayırdı. Etiler'de görüntülenen İrem Derici ayrılığın kısa sürdüğünü duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:50
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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam tatilinden dönüşte ayrıldı. Ancak ikili ayrılığa uzun süre dayanamadı.

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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

Etiler'de sahneye çıkan arkadaşı Murat Balcı'yı izlemeye giden şarkıcı, Belevi'yle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

'HAYATI UÇLARDA YAŞAMAYI SEVİYORUZ'

"Biz sıradan monoton bir ilişki yaşamaktansa böyle hayatı uçlarda yaşamayı seviyoruz."

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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

'15 YAŞINDA GİBİ HAREKET EDİYORUM'

"Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Bazen fevri davranıp 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim" dedi.

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İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

İrem Derici barıştığı sevgilisi Cem Belevi'yle yeni yaşını kutlamak için Amsterdam'a gitmiş, çift dönüşte yine ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen Derici'nin argo kelimeler kullandığı, ikilinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü.