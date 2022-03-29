İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığı kısa sürdü! “15 yaşında gibi davrandım”

3 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam'da tatile çıkmıştı. Derici'nin doğum gününü kutlayan çift, aşk fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ancak tatilde kavga eden çift dönüşte yollarını ayırdı. Etiler'de görüntülenen İrem Derici ayrılığın kısa sürdüğünü duyurdu.