Pınar Altuğ'un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranın en sevilen isimlerinden olan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının ve kardeşinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Pınar Altuğ'un kardeşini ve babasını görenler şaşkına döndü.