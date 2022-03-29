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Pınar Altuğ'un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranın en sevilen isimlerinden olan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının ve kardeşinin doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Pınar Altuğ'un kardeşini ve babasını görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:26
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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ’un babası ve kardeşi

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu.

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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ’un babası ve kardeşi

Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ’un babası ve kardeşi

Genç yaşlardan itibaren kameraların önünde bir hayat yaşayan Altuğ, babası ve kardeşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ’un babası ve kardeşi

Pınar Altuğ'un paylaştığı fotoğraflar hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! İşte Pınar Altuğ’un babası ve kardeşi

İşte güzel oyuncu Pınar Altuğ'un babası ve kardeşi...