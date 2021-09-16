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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

Merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayın hayatına başladı. Aylardır süren hazırlıklar sonucu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi dikkat çekerken dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan yıldız oyuncu, Barbaroslar dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan yakışıklı oyuncunun çocukları merak konusu oldu. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 13:46
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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ekranlara geri dönen Engin Altan Düzyatan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranların en sevilen oyuncularından olan Düzyatan, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

Neslihat Alkoçlar ile evliliğiyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan yakışıklı oyuncunun çocukları merak konusu oldu. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın oğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras

BENGÜ'NÜN KIZI ZEYNEP