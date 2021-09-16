16 Eylül 2021, Perşembe
Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu ilk kez görüntülendi! İşte Emir Aras
Merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayın hayatına başladı. Aylardır süren hazırlıklar sonucu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi dikkat çekerken dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısıyla kendisine hayran bırakan yıldız oyuncu, Barbaroslar dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla mercek altına alınan yakışıklı oyuncunun çocukları merak konusu oldu. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 13:46
- 1
- 84
- 2
- 84
- 3
- 84
- 4
- 84
- 5
- 84