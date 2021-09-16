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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen İrem Sak ve basketbolcu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmişti. Yeniköy'de bir mekana girerken görüntülenen ikili, aralarında çıkan aşk dedikodularına cevap vermemişti. Etiler'de kameralara yakalanan İrem Sak, ilişki haberleri sonrası ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 11:00
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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen İrem Sak ve Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmişti. Haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, ilk kez konuştu.
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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

AŞK AÇIKLAMASI

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan güzel oyuncu, çıkan aşk dedikodularıyla ilgili olarak, "Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız" diyerek, sanat camiasının klişe cevaplarından birini vererek gülümsedi.

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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

'Modern Kadın' isimli dizi ile ekranlara dönecek olan Sak, "Ön hazırlıklara erken başladık. Çok güzel bir proje olacak. Birçok konuk oyuncu da olacak. Beni aşırı heyecanlandıran bir proje oldu" dedi.

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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Furkan Korkmaz ve İrem Sak, ilk kez aynı kareye girdi. İkili, Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde görüntülendi.

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Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

"SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ?"

Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırdı. Ünlü oyuncu, "Aman, siz nereden çıktınız?" diyerek, tepkisini dile getirdi.