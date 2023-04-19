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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! "Bir kısmı müze olarak kalacak"

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, çıkardığı şarkı ile müzik dünyasına adım attı. Basın toplantısı düzenleyen Açar "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu..." sözleriyle babasının ardından bu isteğini yerine getirdiğini açıkladı. Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü'nü 70 milyon TL'ye satılığa çıkardığını açıklayan ünlü isim, "Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir bölümünün müze olarak ziyarete açılmasını istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:08
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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Kayahan'ın kızı Beste Açar, 'Canım Seni Çekiyor' isimli sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı

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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Açar, Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'teki 5 ayrı villadan oluşan 'Gönül Köşkü'nü geçen ay 70 milyon TL'ye satılığa çıkardığını açıkladı.

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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Köşkün bir köşesinin, babasının hatıralarının yaşayacağı müze olarak kalmasını istediğini söyledi.

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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! Bir kısmı müze olarak kalacak

Küçük yaşlarda babasına vokalistlik yaptığını söyleyen Beste Açar, "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu. Sanki ben bunu yaparsam kendim olmaktan vazgeçecekmişim gibi bir algım vardı" dedi.

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Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! Bir kısmı müze olarak kalacak

KENDİM GİBİYİM

Klipteki sade ve doğal giyim tarzı hakkında da konuşan Açar, "Normal hayatımda da bu şekilde giyiniyorum. Klipte de tek giyinen kadın olabilirim. Kendim olmaya devam edeceğim. Dünyaya baktığımızda sahne çok başka bir yer ve orada normal hayattaki gibi olmak zorunda değiliz.