Kayahan’ın ‘Gönül Köşkü’ satılığa çıktı! "Bir kısmı müze olarak kalacak"

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, çıkardığı şarkı ile müzik dünyasına adım attı. Basın toplantısı düzenleyen Açar "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu..." sözleriyle babasının ardından bu isteğini yerine getirdiğini açıkladı. Kayahan'ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü'nü 70 milyon TL'ye satılığa çıkardığını açıklayan ünlü isim, "Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir bölümünün müze olarak ziyarete açılmasını istiyoruz" dedi.