Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Anlı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer, bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle…"