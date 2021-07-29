29 Temmuz 2021, Perşembe
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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi
Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaptı. Programın ekrana ara vermesinin ardından avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan iddialara Müge Anlı'dan cevap geldi. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım...
Giriş Tarihi: 29.07.2021 09:14
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