29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz aylarda sezon finali yaptı. Programın ekrana ara vermesinin ardından avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan iddialara Müge Anlı'dan cevap geldi. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyadan yaptığı o paylaşım...

Giriş Tarihi: 29.07.2021 09:14
  • 1
  • 6
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Türkiye'nin en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali yapmasının ardından, avukat Rahmi Özkan'la ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Programın sevilen ismi Rahmi Özkan'ın hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada gündem oldu.

  • 3
  • 6
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Çıkan haberlere ise Müge Anlı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anlı, iddiaları yalanladı.

  • 4
  • 6
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Ancak iddialara ilk cevap yine Müge Anlı'dan geldi. Yapım şirketinin açıklamasını paylaşan Müge Anlı, iddiaları yalanladı.

  • 5
  • 6
Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan öldü mü? Müge Anlı Rahmi Özkan’la ilgili iddialara cevap verdi

Anlı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer, bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle…"