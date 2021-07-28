Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

"UZUN ZAMANDIR İLETİŞİM KURMUYORDUK"

Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor, çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri ben sonra polisi aradım. Sonra karakol. Eski bir beraberlik uzun zamandır iletişim kurmuyorduk neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.