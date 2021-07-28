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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

Şarkıcı Çağatay Akman, geçtiğimiz cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve olay çıkarmıştı. Evin önünde 30 dakika bekleyen Akman'ın yanına inen Öykü Uslu, eski sevgilisi tarafından darbedilmişti. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Öykü Uslu, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:10
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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmedi.Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına inince tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı.

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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Apartmanın önünde oturarak bekleyen Akman'ın yanına bir süre sonra Öykü Uslu'nun indiği, yaşanan tartışma sırasında Akman'ın Öykü Uslu ve arkadaşlarına saldırdığı ve polis ekiplerinin araya girdiği görüldü.

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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Öykü Uslu, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti. Adliye çıkışında genç kadın açıklama yaptı.

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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle

"UZUN ZAMANDIR İLETİŞİM KURMUYORDUK"

Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darp etmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor, çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri ben sonra polisi aradım. Sonra karakol. Eski bir beraberlik uzun zamandır iletişim kurmuyorduk neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.