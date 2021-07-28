28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Çağatay Akman’ın darbettiği eski sevgilisi Öykü Uslu’dan yeni hamle
Şarkıcı Çağatay Akman, geçtiğimiz cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve olay çıkarmıştı. Evin önünde 30 dakika bekleyen Akman'ın yanına inen Öykü Uslu, eski sevgilisi tarafından darbedilmişti. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Öykü Uslu, Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 17:10
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