Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

Ayrılık haberleri karşısında sessizliğini korurken kızı Melisa ile paylaştığı fotoğrafa; "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" notunu düşmüştü.