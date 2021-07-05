05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi
Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ayrılık haberiyle gündeme oturmuştu. Bebeğini düşürmesinin ardından ayrılık haberini duyuran Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi tarafından dolandırıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir demet çiçekle paylaşım yapan Subaşı, yüzüklü paylaşımla barıştıklarını duyurdu. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.
Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:47
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