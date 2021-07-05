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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ayrılık haberiyle gündeme oturmuştu. Bebeğini düşürmesinin ardından ayrılık haberini duyuran Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi tarafından dolandırıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir demet çiçekle paylaşım yapan Subaşı, yüzüklü paylaşımla barıştıklarını duyurdu. Subaşı'nın yaptığı son paylaşımda ikilinin barıştığı ve yan yana yemek yediği görüldü.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:47
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

Yaklaşım 7 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın dolandırıldığı iddiası magazin gündemine damga vurmuştu. Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Subaşı'nın parmağındaki tektaş, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıkları yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

Ayrılık haberleri karşısında sessizliğini korurken kızı Melisa ile paylaştığı fotoğrafa; "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" notunu düşmüştü.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

ÇİÇEK BUKETİYLE PAYLAŞIM GELDİ

Tüm bu yaşananlardan kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı! Beklenen paylaşım geldi

31 yaşındaki Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken son paylaşımı dikkat çekti.