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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Levent Veziroğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Nur Fettahoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Gökçeada'da çekilen 'Daha İyi Bir Yarın' filminde rol alan Fetahoğlu'nun sette yönetmen Emre Kavruk ile yakınlaştığı iddia edildi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Nur Fettahoğlu ile Emre Kavuk aşkını kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 10:06
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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Sıkı durun; bu yazın ilk aşk bombasını patlatıyorum! Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci kez boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı!

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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Nur Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Altın Portakallı yönetmen Emre Kavuk… 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu ile kendisinden üç yaş küçük sevgilisi Emre Kavuk aşkının temelleri, Gökçeada'daki film setinde atılmış.

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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Emre Kavuk; Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı ve çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanan 'Daha İyi Bir Yarın' filminin yönetmeni.

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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Nur Fettahoğlu da, bu filmin konuk oyuncularından biri. Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, okuma provalarında yakınlaşmışlar. Çok geçmeden de bu yakınlaşma aşka dönüşmüş.

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Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ancak "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu.