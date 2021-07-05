Nur Fettahoğlu’nda aşk bombası! Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Levent Veziroğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Nur Fettahoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Gökçeada'da çekilen 'Daha İyi Bir Yarın' filminde rol alan Fetahoğlu'nun sette yönetmen Emre Kavruk ile yakınlaştığı iddia edildi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Nur Fettahoğlu ile Emre Kavuk aşkını kaleme aldı. İşte o yazı...