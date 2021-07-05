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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 25. bölümünde, gerçekleri öğrenen Mahur, Maraşlı ile yüzleşecek. Mehmet İnce kimliğini kaybeden Maraşlı'nın psikolojisi iyice bozulurken Hilal onu kurtarmak için harekete geçecek. Peki Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:26
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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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