05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Maraşlı 25. bölüm fragmanı | Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 25. bölümünde, gerçekleri öğrenen Mahur, Maraşlı ile yüzleşecek. Mehmet İnce kimliğini kaybeden Maraşlı'nın psikolojisi iyice bozulurken Hilal onu kurtarmak için harekete geçecek. Peki Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:26
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