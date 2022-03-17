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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı bitti. Miami'den İstanbul'a dönen Subaşı, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dese de gerçek çok farlı çıktı. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının perde arkası...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 09:20
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi aşkı aylarca konuşuldu. Şeyma, sevgilisi Meedo'ya olan aşkını kendisine aldığı lüks hediye ve jestlerle ilan etti.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Günlerce Meedo'nun kim olduğuna dair araştırmalar yapıldı, hatta dolandırıcı olduğu iddiaları gündeme taşındı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Ama Şeyma sevgilisinin çok zengin olduğu vurgusunu her zaman yineledi. Aşktan ziyade adeta alınan hediyelerin büyüklüğü üzerinden ilişki hakkında konuşmalar yaşandı vs...

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Ancak bu büyük aşk geçtiğimiz günlerde sona erdi; Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı. Ayrılığın ardından tüm oklar, çiftin üzerine çevrildi.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Herkes aşklarının evlilik ile taçlanacağını beklerken ilişkinin bitmesi ile şoke oldu.