Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı! ‘Anlaşamadık’ demişti gerçek çok farklı çıktı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı bitti. Miami'den İstanbul'a dönen Subaşı, ayrılığı sosyal medyadan duyurdu. Yaptığı açıklamada "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dese de gerçek çok farlı çıktı. İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının perde arkası...