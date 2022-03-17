Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 6 yıl önce Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. İkiliden geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş ve erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Dizer'in karnı burnunda pozu ise olay oldu. İşte Başak Dizer'in hamilelik pozu...