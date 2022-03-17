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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 6 yıl önce Paris'te nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. İkiliden geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş ve erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Dizer'in karnı burnunda pozu ise olay oldu. İşte Başak Dizer'in hamilelik pozu...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 11:34
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den müjdeli haber gelmiş, ikilinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer sosyal medyayı salladı! Karnı burnunda pozu olay oldu

İşte Başak Dizer'in çok konuşulan son paylaşımı…