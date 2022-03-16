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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

Bir dönem ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Asena, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimden yeni video geldi. Kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Estetiği fazla kaçıran eski oryantali görenler tanıyamadı. İşte Asena'nın son hali...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 16:42
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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

Bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan ünlü oryantal Asena'dan yeni video geldi.

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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Asena, derin göğüs dekolteli elbisesi ile çekim yaptı. Ünlü oryantal, kameralara poz verirken bir anda karşısında eşi Hasan Dere'yi görünce havalara uçtu.

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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Asena'ya yorum yağdı. Asena'nın son haline de takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi.

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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

Estetiği fazla kaçıran Asena'yı görenler tanıyamadı.

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Estetiği fazla kaçırdı! Asena’yı görenler tanıyamadı

İşte Asena başta olmak üzere ünlü isimlerin estetik operasyonlarla yaşadığı büyük değişim...