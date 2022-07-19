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Haberler Galeri Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Paris tatilinin ardından Bodrum'a giden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde kavga etmişti. Kavganın sebebi henüz bilinmezken Subaşı'dan yeni haber geldi. Adı son dönemde birçok kişiyle anılan bir çocuk annesi genç kadın, önceki gün telefonda ablasıyla bağıra çağıra birbirine girdi. Ablasına "Hayatıma kimse karışamaz" diye bağırdı.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 09:04
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Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor. Son günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı konuşulan genç kadın, iddialara göre geçtiğimiz günlerde bir mekanda karşılaştığı eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde tartıştı.

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Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Henüz kavganın sebebi bilinmezken genç kadının adı şimdi de Bursa tekstilci Selim Şankaya ile anıldı.

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Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

"SEN KİM OLUYORSUN!"

Şeyma'nın Bodrum tatilinde iş adamına ait yatta görüntülenmesi, dedikoduları alevlendirdi.

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Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Şeyma Subaşı'nın önceki gün de bir mekanda ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga ettiği söyleniyor.

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Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Dedikodulara göre, bir çocuk annesi genç kadın özel hayatı nedeniyle kendisini uyaran ablasına "Hayatıma kimse karışamaz. Sen kim oluyorsun!" diye bağırdı.