Şeyma Subaşı sinir harbi yaşadı! Acun Ilıcalı’nın ardından ablasıyla birbirine girdi

Paris tatilinin ardından Bodrum'a giden Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde kavga etmişti. Kavganın sebebi henüz bilinmezken Subaşı'dan yeni haber geldi. Adı son dönemde birçok kişiyle anılan bir çocuk annesi genç kadın, önceki gün telefonda ablasıyla bağıra çağıra birbirine girdi. Ablasına "Hayatıma kimse karışamaz" diye bağırdı.