Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Bakın hangi oyuncunun oğluymuş...

"Ben de çocukmuşum. Annem de varmış" diyen Hakan Ural'ın paylaşımına yorum yağarken hayatı hakkındaki gerçek ilk defa öğrenenleri şaşırttı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Hakan Ural olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...