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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen Ozan Güven, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Dava sürecinde oyunculuğa ara veren oyuncu Bodrum'da kameralara yakalandı. Daha önce birçok kez basın mensuplarıyla sorun yaşayan Güven, yine durmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere sataştı.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:13
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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Ozan Güven, Ortakent'de yer alan bir plajda kız arkadaşı ile şezlongda otururken görüntülendi.

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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Aldığı kilolar ve uzattığı sakallarla bambaşka biri olup çıkan oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere çıkıştı.

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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Daha önce magazin basını ile birçok kez sorun yaşayan oyuncu; yine geleneği yine bozmayarak, yasal sınırları içerisinde kendisini görüntüleyen muhabirlere önce el-kol hareketleri yaptı.

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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Güven, sonrasında kız arkadaşının "Gitme Ozan" uyarısına uymayarak, basın mensuplarının yanına gelip, "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor" diye çıkıştı.

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Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım

Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok" diyerek cevap vermesine sinirlenen Ozan Güven, şu ifadeleri kullandı: