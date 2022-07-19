19 Temmuz 2022, Salı
Ozan Güven şaşırtmadı! Yine gazetecilerin üzerine yürüdü: Adam gibi konuşalım
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen Ozan Güven, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Dava sürecinde oyunculuğa ara veren oyuncu Bodrum'da kameralara yakalandı. Daha önce birçok kez basın mensuplarıyla sorun yaşayan Güven, yine durmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere sataştı.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:13
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