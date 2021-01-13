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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! O anları paylaştı Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! O anları paylaştı
Bir süre önce Miami'ye yerleşen Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini özlediğini yazmıştı. Tatil dönüşü sevgilisine kavuşan Subaşı, sevgilisi ile Amerikan futbolu izlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 10:50
Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM"
Mohammed Al Saloussi, sevgilisinin birkaç gün önce "Seni şimdiden özledim, Mohammed'im..." notuyla yaptığı paylaşımına kayıtsız kalmadı.
SEVGİLİSİNE KAVUŞTU
Önceki gün bir araya gelen aşıklar, birlikte Amerikan futbolu izledi. Subaşı, sevgilisine sarılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti.