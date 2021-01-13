Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye kavuştu! O anları paylaştı

Bir süre önce Miami'ye yerleşen Şeyma Subaşı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini özlediğini yazmıştı. Tatil dönüşü sevgilisine kavuşan Subaşı, sevgilisi ile Amerikan futbolu izlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.