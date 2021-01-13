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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Demet Şener’in boşanmasının ardından İbrahim Kutluay kapısında görüntülendi Demet Şener’in boşanmasının ardından İbrahim Kutluay kapısında görüntülendi
2019 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli, evliliklerinde ikinci yılı göremeden boşandı. İkilinin sürpriz ayrılığında Cenk Küpeli'nin ailesinin etkili olduğu iddiası gündeme geldi. Boşanmanın hemen ardından Demet Şener'in evinin önünde eski eşi İbrahim Kutluay'ın görüntülenmesi ise şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:35
21 Haziran 2019'da nikah masasına oturan Demet Şener ve Cenk Küpeli, dün görülen dava ile tek celsede boşandı. İki isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla dostluklarının süreceğini söyleyip birbirlerine teşekkür etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜĞÜNE KATILMADILAR
Boşanmada Cenk Küpeli'nin ailesinin etkili olduğu söyleniyor. İddialara göre Şener'i gelin olarak istemeyen Küpeli Ailesi, oğullarının düğününe de katılmamıştı. Ayrılık sonrası magazin dünyasında "Cenk, ailesinin baskısına dayanamadı. Ailesini, Demet'e tercih etti" yorumu yapıldı.
KAHVE İÇMEYE GÖTÜRECEĞİM
Boşanmadan saatler sonra Demet Şener'in İstinye'deki evine, eski eşi İbrahim Kutluay geldi. Kutluay, kapıdaki gazetecilere "Benim boşanmadan haberim yoktu. Kızım aradı geldim, onu kahve içmeye götüreceğim" dedi.
DUALARIM SENİNLE
Cenk Küpeli, yaptığı paylaşımda, "Evlilik sonrası arkadaşlığa inanmasam da dualarım hep seninle olacak" dedi. Şener de Cenk Küpeli'nin yaptığı açıklamayı paylaştı.