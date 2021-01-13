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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı. Özil, geçtiğimiz yıl Çamlıca'dan 10 milyon dolara aldığı evi için mimarla anlaştı. Çift evi kendi zevklerine göre döşemeye başladı.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:24
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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst'ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Arsenal'le kopma noktasına gelen Mesut Özil'in Fenerbahçe'yle anlaşma noktasına gelince Türkiye hazırlıkları da başladı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Hürriyet'in haberine göre; geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul'a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvadı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Bir zamanlar Elif Dürüst'ün babası, sanayici Ekrem Dürüst'ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe'nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.