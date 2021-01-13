Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı! İşte yeni evleri

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen Mesut Özil ve Amine Gülşe Türkiye hazırlıklarına başladı. Özil, geçtiğimiz yıl Çamlıca'dan 10 milyon dolara aldığı evi için mimarla anlaştı. Çift evi kendi zevklerine göre döşemeye başladı.