HaberlerGaleriŞeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarını yardım amacıyla kullanırken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımları yapması tepki toplamıştı. New York'ta gelinlik provası yaparken ve gezdiği yerlerden eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen isimi takipçileri protesto etmişti. 400 bin takipçisini kaybeden Subaşı son olan sosyal medya hesabında ücretli abonelik sistemine geçmişti. Bu sistemden kazancı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:23Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:23