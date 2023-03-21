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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri sonrası ünlü isimler sosyal medya hesaplarını yardım amacıyla kullanırken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımları yapması tepki toplamıştı. New York'ta gelinlik provası yaparken ve gezdiği yerlerden eğlenceli paylaşımlar yapan fenomen isimi takipçileri protesto etmişti. 400 bin takipçisini kaybeden Subaşı son olan sosyal medya hesabında ücretli abonelik sistemine geçmişti. Bu sistemden kazancı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:23
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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından kazancını sosyal medyadan elde etmeye devam eden Şeyma Subaşı Instagram'ın yeni eklentisine dahil oldu.

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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili yapacağı paylaşımları abonelik sistemine bağlayan Subaşı'nı görmek isteyenlerin aylık 66,99 TL ödemesi gerekiyor.

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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

ŞEYMA SUBAŞI'NIN KAZANCI

Instagram'da normal takipçi sayısı 2,9 milyon olan Şeyma Şubaşı'nın abonelik sistemindeki kullanıcı sayısı ise iddialara göre 200 bin kişi. Bu da 12 milyon TL gibi bir kazanca tekabül ediyor.

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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da var.

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Şeyma Subaşı özel paylaşımları için 69,99 TL istiyordu! Kazandı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın kazancı iddialardan sonra gündem oldu.