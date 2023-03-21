Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşini gören şaştı kaldı! Meğer o oyuncuyla evliymiş...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli oyunculuğuyla her hafta kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Ekranın en sevilen isimlerinden olan Benli özel hayatıyla da araştırma konusu oldu. Engin Benli hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi...