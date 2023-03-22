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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında yakınlaşma olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberlerin ardından Saraçoğlu ile ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu gönlünü meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Cihangir'de kameralara yakalanan Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:42
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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde nokta koymuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Saraçoğlu'nun arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

"SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Afra Saraçoğlu, şunları söylemişti:

Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın...

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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

"HİÇ İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ BİR ŞEY YOK"

Mert Yazıcıoğlu ise magazin basınına yansıyan haberler ve Mert Ramazan Demir sorulunca, 'arkadaş' vurgusu yapmıştı. "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık, beraber son verdik." ifadelerini kullanmıştı.

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Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

"AŞK DURUMU YOK"

Mert Ramazan Demir de önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakınlaşması hakkında soruları cevaplayan Demir, kesin bir dille aralarında aşk olmadığını söyledi.