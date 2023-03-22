22 Mart 2023, Çarşamba
Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...
Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında yakınlaşma olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberlerin ardından Saraçoğlu ile ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu gönlünü meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Cihangir'de kameralara yakalanan Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:42
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17