Mert Ramazan Demir’den aşk açıklaması! Afra Saraçoğlu ile...

"HİÇ İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ BİR ŞEY YOK"

Mert Yazıcıoğlu ise magazin basınına yansıyan haberler ve Mert Ramazan Demir sorulunca, 'arkadaş' vurgusu yapmıştı. "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık, beraber son verdik." ifadelerini kullanmıştı.