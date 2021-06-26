26 Haziran 2021, Cumartesi
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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin
Kardeşlerim dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Celil Nalçakan, oturduğu sitede köpeğinden rahatsız olan komşularından bir mektup almıştı. Nalçakan, köpeğini istemediklerini belirten komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülenen başarılı oyuncu, olayla ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:44
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