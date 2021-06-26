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Haberler Galeri Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

Kardeşlerim dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Celil Nalçakan, oturduğu sitede köpeğinden rahatsız olan komşularından bir mektup almıştı. Nalçakan, köpeğini istemediklerini belirten komşularına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülenen başarılı oyuncu, olayla ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:44
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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

Celil Nalçakan, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi. Mekan çıkışında keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu, taraftarı olduğu Beşiktaş hakkında konuştu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

"TAŞ YERİNDE AĞIRDIR"

Beşiktaş ile yeniden anlaşan teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdıran Nalçakan, "Taş yerinde ağırdır, Sergen hocam geri geldi. Allah ondan razı olsun" dedi.

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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

"YERDEKİNE MERHAMET ETMEYEN..."

Geçtiğimiz günlerde oturduğu sitede köpeğinden rahatsız olan site sakinleri, oyuncuya bir mektup yazmış ve köpeği istemediklerini belirtmişti.

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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

Duruma bir hayli içerlenen oyuncu, "Benim bir kızım var, ellerinizden öper. Ben hayvan sevgisi olan bir adamım. Yerdekine merhamet etmeyen, göktekinden merhamet beklemesin" dedi.

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Kardeşlerim’in yıldızı Celil Nalçakan isyan etti: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."

Celil Nalçakan, komşusunun gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" şeklindeki mesaja şu cevabı vermişti: