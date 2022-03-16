16 Mart 2022, Çarşamba
Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?
Bir süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. 1.5 yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen ikili sürpriz şekilde yollarını ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından Türkiye'ye dönen Subaşı, ilk açıklamasını yaptı. Peki Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.03.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 13:35
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