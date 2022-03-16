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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

Bir süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. 1.5 yıldır aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen ikili sürpriz şekilde yollarını ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından Türkiye'ye dönen Subaşı, ilk açıklamasını yaptı. Peki Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 13:35
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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

"BİRLİKTELİĞİMİZİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

31 yaşındaki fenomen, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Şeyma, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, ayrılığın perde arkasında bambaşka bir neden olduğu iddia edilmişti. Buna göre; Subaşı, arkadaşlarıyla Mısırlı iş insanının dedikodusunu yaptı.

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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başladı. "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen fenomen, sosyal medyada ayrıldıklarını duyurdu.

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Şeyma Subaşı ilk kez konuştu! Mohammed Alsaloussi ile barışacak mı?

HEDİYEYİ GERİ İSTEDİ Mİ?

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Meedo'dan karşı hamlenin gecikmediği de konuşuluyor.