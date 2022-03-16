Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Kosses karakterine hayat veren Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranın en sevilen oyuncularından biri olan Kılıç performansıyla kendisine hayran bırakırken özel hayatı da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Serhat Kılıç'ı mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın Kosses'i Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...