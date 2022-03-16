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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Kosses karakterine hayat veren Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ekranın en sevilen oyuncularından biri olan Kılıç performansıyla kendisine hayran bırakırken özel hayatı da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Serhat Kılıç'ı mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın Kosses'i Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 14:23
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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kosses karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Serhat Kılıç, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Başarılı oyuncu memleketiyle merak konusu oldu. İşte Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maruf Otajonov - Taşkent, Özbekistan

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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Kosses’i Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

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