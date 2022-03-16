16 Mart 2022, Çarşamba
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in kaçışı son buldu! Serenay Sarıkaya Alice Müzikali sonrası soluğu Evirgen'in işlettiği mekanda aldı. Çıkışta kameralara yakalanan ikilinin neşeli halleri dikkat çekerken Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız kaçışı da böylece sonlanmış oldu. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 16.03.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 12:43
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