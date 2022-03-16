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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in kaçışı son buldu! Serenay Sarıkaya Alice Müzikali sonrası soluğu Evirgen'in işlettiği mekanda aldı. Çıkışta kameralara yakalanan ikilinin neşeli halleri dikkat çekerken Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız kaçışı da böylece sonlanmış oldu. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 16.03.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 12:43
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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

8 aydır birliktelik yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, birlikteliklerini her seferinde reddediyordu.

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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Aşklarını artık göz önünde yaşayan çift, artık saklanma gereği duymuyor.

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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.

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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Aynı saatlerde mekâna Baltalimanı'nda kaza yapan Arda Turan da gitti. Basın mensupları Arda Turan'ı beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.