Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in kaçışı bitti! Sarmaş dolaş görüntülendiler

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in kaçışı son buldu! Serenay Sarıkaya Alice Müzikali sonrası soluğu Evirgen'in işlettiği mekanda aldı. Çıkışta kameralara yakalanan ikilinin neşeli halleri dikkat çekerken Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız kaçışı da böylece sonlanmış oldu. İşte o anlar!