Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı almasının ardından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, ardından bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Bu olayın ardından tektaşını çıkarttığı görülen Şubaşı, tüm fotoğraflarını silerek ayrılık iddialarını doğruladı. Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni üzerine ortaya atılan dedikoduları köşesine taşıyan Bülent Cankurt "Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış." dedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkını terketme sebebinin ayrıntıları...