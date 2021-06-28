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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı almasının ardından hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, ardından bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Bu olayın ardından tektaşını çıkarttığı görülen Şubaşı, tüm fotoğraflarını silerek ayrılık iddialarını doğruladı. Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni üzerine ortaya atılan dedikoduları köşesine taşıyan Bülent Cankurt "Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış." dedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkını terketme sebebinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 09:39
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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Dolandırıcılık iddialarının ardından gelen ayrılık pek çok iddiayı da peşinde getirdi. Çıka dedikoduları köşesine taşıyan Günaydın yazarı Bülent Cankurt, şok eden iddiaları anlattı. İşte Cankurt'u o yazısı…

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün şok bir hamle geldi!

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Şeyma, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Parmağındaki tek taşı da çıkaran Şeyma'nın, sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hakkında şok iddia

Bu sürpriz ayrılık konusunda kulağıma acayip dedikodular geldi.