28 Haziran 2021, Pazartesi
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Mine Tugay’a taciz davasında önemli gelişme
Mine Tugay, sosyal medyadan gelen taciz ve hakaret mesajları sonrası harekete geçti. Tugay'ın şikayeti üzerine 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen oyuncu Tugay, "Cep telefonuma mesaj attıktan sonra çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim" dedi.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 10:18
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