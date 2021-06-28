Mine Tugay’a taciz davasında önemli gelişme

"MESAJ ATTIKTAN SONRA ÇALIŞTIĞIM SETE GELDİ"

Duruşmada söz alan Tugay, sanığı daha önceden tanımadığını söyleyerek, "Kendisi benim cep telefonuma mesaj attı. Daha sonradan çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim. Şikayetçiyim" dedi. Avukatı Elif Özpağda ise, "Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Cinsel taciz mesajları attıktan sonra sete gelerek cep telefonuna tekrar sosyal medya üzerinden taciz mesajları atmıştır" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.