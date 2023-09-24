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"Ömrüm diyetlerle geçti" demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Buse Terim uzun yıllardır fazla kilolarından kurtulmak için mücadele ediyordu. İlk zamanlar yanlış uyguladığı diyet nedeniyle istediği sonucu alamayan Terim, birkaç yıl önce 25 kiloya veda ederek fit bir görüntüye kavuşmuştu. Buse Terim, kilo sorunu yaşayan gençlere tavsiye verdi. İşte değişimi ile dikkat çeken Buse Terim'in zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 10:42
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Ömrüm diyetlerle geçti demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ömrüm diyetlerle geçti demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Buse Terim zayıflamak için çok uğraştığını ifade etti.

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Ömrüm diyetlerle geçti demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulayan Terim, 7 ayda 25 kilo verip 57 kiloya düşmesine dair sırrını da paylaştı.

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Ömrüm diyetlerle geçti demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Tatilde bile sporu bırakmayan, gittiği her yerde fitness yapan Terim, artık bu durumu yaşam biçimi haline getirdi.

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Ömrüm diyetlerle geçti demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

ZAYIFLAMA SIRRI: SPOR

Buse Terim zayıflama sırrını anlatırken "Benim hayatım diyetlerle geçti diyebilirim. Ama son senelerde dengeli beslenmeyi öğrendim. Böylece kilo verebildim."