"Ömrüm diyetlerle geçti" demişti! Buse Terim kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

Buse Terim uzun yıllardır fazla kilolarından kurtulmak için mücadele ediyordu. İlk zamanlar yanlış uyguladığı diyet nedeniyle istediği sonucu alamayan Terim, birkaç yıl önce 25 kiloya veda ederek fit bir görüntüye kavuşmuştu. Buse Terim, kilo sorunu yaşayan gençlere tavsiye verdi. İşte değişimi ile dikkat çeken Buse Terim'in zayıflama sırrı...