Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'nün sözlerini affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

ŞEYMA RAHATSIZ OLMAMIŞTI SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sözlü, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını, değişik sitelerde bu başlık tarzında haberlerin yapılmış olduğunu, Şeyma Subaşı'nın bu haberlerden rahatsızlık duymadığını fakat kendisinin eleştiri amaçlı yaptığı kesinlikle hakaret ve rencide amacı gütmediği paylaşımından dolayı neden şikayetçi olduğunu anlayamadığını, kesinlikle hakaret kastı ile paylaşım yapmadığını beyan etti.

