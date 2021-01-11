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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'nün sözlerini affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi Şeyma Subaşı Hüseyin Sözlü'nün sözlerini affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi
Şeyma Subaşı, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü'nün sözlerini affetmedi. Sözlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı 'Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp.. ' sözlerine dava açıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 12:51
Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı hakkında bir paylaşım yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeniden başkanlık için yarışan ve seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.
O SÖZLERİ İHBAR ETTİ
Bunun üzerine Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kişilik haklarının rencide edildiğini, kamuoyunda tanınmış biri kişi olarak Sözlü'nün bu sözleri nedeniyle küçük düşürüldüğünü ve itibarının zedelendiğini belirtti. Subaşı'nın ihbarı üzerine Hüseyin Sözlü hakkında soruşturma başlatıldı.
ŞEYMA RAHATSIZ OLMAMIŞTI SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sözlü, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını, değişik sitelerde bu başlık tarzında haberlerin yapılmış olduğunu, Şeyma Subaşı'nın bu haberlerden rahatsızlık duymadığını fakat kendisinin eleştiri amaçlı yaptığı kesinlikle hakaret ve rencide amacı gütmediği paylaşımından dolayı neden şikayetçi olduğunu anlayamadığını, kesinlikle hakaret kastı ile paylaşım yapmadığını beyan etti.
2,5 YIL HAPSİ İSTENDİ
Dosya Uzlaştırma Büroya gönderildi. Fakat Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü2yle uzlaşmak istemedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sözlü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar Şeyma Subaşı'na yönelik hakaret suçunu işlediğini belirterek 2,5 yıla kadar hapis sitemiyle dava açtı.