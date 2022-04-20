20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Atv'nin sevilerek takip edilen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 4. sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 21 Nisan Perşembe akşamı 20.10'da 133'üncü bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 'Bir Zamanlar Çukurova' 133. Bölüm fragmanı izle…

Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:23
  • 1
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha ve Hakan evlilik kararını Fikret'e açıklıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar.

  • 3
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

  • 4
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

ZÜLAYHA'YI ORTADAN KALDIRMA PLANI

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister.

  • 5
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm fragman izle| Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı

Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.