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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Marakeş'te olacak olan düğüne sadece 15 kişiyi davet eden Subaşı, ablasının bahaneler uydurarak mutlu gününde yanında olmak istemediğini belirtmişti. "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük bir hüsran yaşadı. Bakın neden...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:47
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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, düğüne sadece 15 kişi davet etti. 2 gün sürecek düğünle dünyaevine girecek olan fenomen isim, mutlu gününde ablasının yanında olmayacağını açıklamıştı. "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük bir hüsran daha yaşadı.

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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

Detaylara Bülent Cankurt köşesinde yer verdi. İşte o yazı;

5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.

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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

ABONE SAYISI 5 BİNİN ALTINDA KALDI

Şeyma'yı yakın çevresi gibi takipçilerinin hüsrana uğrattığını öğrendim! Biliyorsunuz, Şeyma, Instagram'da aylık 66.99 TL'ye abonelik başlatmış, bunu da ilk benden öğrenmiştiniz.

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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

Abonelerine, özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmış ve yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulmuştu. Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha 5 bini bile bulmamış. 2 milyon 900 bin takipçisi olan Şeyma, abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulmuş.

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Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

KAMPANYA BAŞLATTI

Ve abone sayısını arttırmak için kampanya başlatmış; 5 bininci aboneye telefon, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edecekmiş. Kampanyaya bakılırsa Şeyma'nın derdi para değil, prestij!!!