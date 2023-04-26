Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı! Yarı yolda kaldı

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Marakeş'te olacak olan düğüne sadece 15 kişiyi davet eden Subaşı, ablasının bahaneler uydurarak mutlu gününde yanında olmak istemediğini belirtmişti. "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük bir hüsran yaşadı. Bakın neden...