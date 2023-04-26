Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Paylaşımda, sosyal medya kullanıcısının "Seren Hanım, siz aylar önce bugün çıkan malum aldatma haberini çok önceden söylemiştiniz. Size kimse inanmamıştı. Ne söylerseniz çıkıyor. Çünkü siz hiçbir zaman kimseye iftira atmazsınız. Üzüldüm tabii ki ama size de o zaman neler söylemişlerdi bu haberle alakalı..." ifadelerine yer verdiği görülürken" Seren Serengil'den de yanıt gecikmedi.