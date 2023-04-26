26 Nisan 2023, Çarşamba
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi
İki kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu magazin gündemine bomba gibi düştü. Neslihan Atagül cephesinden skandal görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Seren Serengil, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını paylaşıp 'aldatma' haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:23
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7