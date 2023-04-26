26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

İki kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu magazin gündemine bomba gibi düştü. Neslihan Atagül cephesinden skandal görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama gelmezken Seren Serengil, bir sosyal medya kullanıcısının mesajını paylaşıp 'aldatma' haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:23
  • 1
  • 7
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Çıktığı her programda Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Kadir Doğulu'nun sosyal medyada yayınlan görüntüleri gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Kadir Doğulu, gecenin ilerleyen saatlerinde iki kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti.

  • 3
  • 7
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Seren Serengil sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

  • 4
  • 7
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Bir Instagram kullanıcısının mesajını yayımlayan ünlü şarkıcı Seren Serengil, isim vermeden Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftine yönelik ifadeler kullandı.

  • 5
  • 7
Seren Serengil’den şok sözler! Neslihan Atagül’e bir kötü haber daha: Bu ilk değildi

Paylaşımda, sosyal medya kullanıcısının "Seren Hanım, siz aylar önce bugün çıkan malum aldatma haberini çok önceden söylemiştiniz. Size kimse inanmamıştı. Ne söylerseniz çıkıyor. Çünkü siz hiçbir zaman kimseye iftira atmazsınız. Üzüldüm tabii ki ama size de o zaman neler söylemişlerdi bu haberle alakalı..." ifadelerine yer verdiği görülürken" Seren Serengil'den de yanıt gecikmedi.